Белнефтехим с 28 сентября повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 28 сентября 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 28 сентября 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,99 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,09 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,31 руб., ДТ – 2,09 руб.

«В связи с продолжающимся ростом нефтяных котировок повышаются пределы розничных цен на моторное топливо для реализации на АЗС», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 29-е повышение цен на топливо в 2021 году.