Белнефтехим обещает не допустить шокового роста цен на бензин

В Беларуси не будет резкого повышения цен на топливо, заявил зампред концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в эфире белорусского ТВ.

"Со стороны правительства Беларуси и концерна "Белнефтехим" принимаются все меры, чтобы, во-первых, не допустить шокового изменения цен на нефтепродукты и не спровоцировать панические настроения у населения. Во-вторых, обеспечить надежное снабжение топливом внутреннего рынка, в том числе во время начала посевной кампании", - утверждает Сизов.

Пока цены на бензин в Беларуси были повышены на 4 копейки с начала года.