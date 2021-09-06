Последнее обновление: 06.09.2021 21:41

Белнефтехим с 7 сентября повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 7 сентября 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 7 сентября 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,96 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,06 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,28 руб., ДТ – 2,06 руб.

«С учетом динамики выхода мировых котировок нефти к началу сентября на уровень 72,9 доллара США за 1 баррель…», - говорится в комментарии концерна.

«В целом в условиях подъема средних котировок нефти на 33 процента рост розничных цен на моторное топливо в текущем году в результате политики сдержанной индексации удерживался на уровне 13,6 процентов», - отмечается в сообщении.

Это уже 26-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.

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