Последнее обновление: 20.07.2021 12:39

Белнефтехим с 20 июля повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 20 июля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 20 июля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,91 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,01 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,23 руб., ДТ – 2,01 руб.

«На основании мониторинга цен на углеводородное сырье (средняя котировка за 1 – 16 июля составляет 76 долларов США за 1 баррель, рост с начала 2021 года составляет 39 процентов) и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо…», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 22-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке. С начала года цены на автомобильное топливо в Беларуси выросли на 12%.

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