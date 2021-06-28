Белнефтехим с 29 июня повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 29 июня 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 29 июня 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,89 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,99 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,22 руб., ДТ – 1,99 руб.

«С 1 по 25 июня 2021 года среднее значение котировок нефти составило 72,6 доллара США за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 года увеличилось на 32,4 процента. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 9,8 процента», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 19-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.