Белнефтехим со 2 июня повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим со 2 июня 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Со 2 июня 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,85 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,95 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,17 руб., ДТ – 1,95 руб.

«В мае 2021 года продолжается восходящий тренд мировых котировок нефти до 68,7 доллара США за 1 баррель. За период с начала года с учетом внешних факторов стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4 процента (к уровню января 2021 г.), цены на моторное топливо – на 7,6 процента. В сопредельных государствах также отмечается повышение цен на моторное топливо: в Прибалтике – на 13 – 18 процентов, в Польше – на 16 процентов, в Украине – на 10 – 15 процентов.

Произведенная индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила $69,2 за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26%. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7%», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 15-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.