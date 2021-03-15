Белнефтехим с 16 марта повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 16 марта 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 16 марта 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,77 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,87 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,09 руб., ДТ – 1,87 руб.

«С 1 по 12 марта 2021 года средняя котировка нефти достигла $67,2 за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросла на 22,5%. Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10-16%.

В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике – на 45-50%, и выше, чем в Российской Федерации, на 9-13%», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 7-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.