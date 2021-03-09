Белнефтехим с 10 марта повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 10 марта 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 10 марта 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,76 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,86 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,08 руб., ДТ – 1,86 руб.

«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта 2021 года достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 19 процентов…», - поясняет концерн повышение цен.

Это уже 6-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.