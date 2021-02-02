Беларусь на предпоследнем месте в рейтинге по доступности бензина

Беларусь занимает предпоследнее место в рейтинге стран Европы по доступности бензина, составленном РИА Новости.

Рейтинг показывает, какое количество топливо можно купить на среднюю зарплату в европейской стране.

Несмотря на то, что Беларусь является второй после России страной с самым дешевым в Европе бензином, белорусы на среднюю зарплату могут позволить лишь 628,6 л бензина. Хуже ситуация лишь в Украине, где на среднюю зарплату украинец может приобрести 393,8 л.

Лидером рейтинга остается Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 3143,2 литра бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе.

Второе место заняла Норвегия с 2,746 тысяч литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты соответственно более 2,465 тыс., 2,45 тыс. и 2,244 тыс. литров бензина.

Россия с самым дешевым бензином находится на 20-м месте, между Чехией и Грецией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить порядка 912,3 литра 95-го бензина.