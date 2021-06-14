Белнефтехим с 15 июня повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 15 июня 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 15 июня 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,87 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,97 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,19 руб., ДТ – 1,97 руб.

«С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 17-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.