Светлана Тихановская примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила пресс-служба белорусского политика.

Детали участия Тихановской в мероприятии не уточняются.

В традиционной встрече политиков и экспертов по вопросам международной безопасности, которая пройдет в Мюнхене 18 - 20 февраля, как ожидается, примут участие вице-президент США Камала Харрис, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, а также главы государств и правительств из 35 стран.

Ранее стало известно, что Россия впервые с 1999 года отказалась от участия в мероприятии.