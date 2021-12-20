Последнее обновление: 20.12.2021 13:07

Лукашенко потребовал не штукатурить, а пересмотреть структуру МИД

Лукашенко сегодня высказал свое мнение насчет представленных главой МИД РБ Владимиром Макеем предложений по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений.

"Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то "штукатурки" внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил", - сказал Лукашенко, принимая с докладом Макеея.

В во время доклада также присутствовали премьер Роман Головченко и глава администрации Игорь Сергеенко.

"Месяца уже два-три прошло после того, как договорились с вами посмотреть на структуру, штатную численность Министерства иностранных дел. Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится сегодня Беларусь. Все мы видим и понимаем, что происходит. Особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняются и наш восточный и южный векторы. Поэтому было условие и мое поручение правительству и МИД пересмотреть структуру и численность внешнеполитического ведомства, заграничных представительств на этих векторах нашей внешнеэкономической деятельности", - уточнил Лукашенко.

По словам Макея, «в целях усиления работы в странах СНГ и на дальней дуге, интенсификации внешнеэкономической и информационной деятельности МИД совместно с администрацией президента и правительством подготовлен комплексный план по реформированию системы» с учетом предложений и видения ситуации в загранучреждениях страны.

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