Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в ЕС

Беларусь значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае, дальнем зарубежье.

"Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы - это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги", - сообщил сегодня глава МИД РБ Владимир Макей после доклада у Лукашенко (цитата БелТА).

По его словам, дипломатическое присутствие Беларуси будет укреплено в Китае, Индии.

"Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция", - отметил министр.

Кроме того, запланированы и изменения в структуре центрального аппарата МИД с целью укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности МИД. Так, вскоре здесь появится новый отдел - отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной, являющейся для Беларуси торгово-экономическим, стратегическим партнером.