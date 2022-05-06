Макей лишил Польшу и еще 7 стран права на участие в обсуждении безопасности региона

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что конфликт в Украине, как собственно и вопросы безопасности региона, должен решаться на основе баланса интересов трех стран - Украины, России и Беларуси.

Об интересах еще целого ряда стран, включая Польшу и Турцию, Макей почему-то забыл.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что переговоры должны вестись с участием тех сторон, для которых важна ситуация, которая развивается в нашем регионе. Это касается и России, и Украины, и Беларуси. Если говорить о гарантиях, то должно быть четкое понимание, какие гарантии безопасности будут и для России, и для Украины, и для Беларуси… Должно быть найдено решение этого вопроса, но на основе баланса интересов, который принципиально важен и для России, и для Украины, и для Беларуси", - заявил Макей, которого цитирует БелТА.

Если посмотреть на карту или глобус мира, а не только глобус Беларуси, то несложно заметить, что Украина, где сейчас идет война, граничит не только с Беларусью и напавшей на нее (Украину) Россией, но еще и с такими странами как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия (включая Приднестроаье), которые ничуть не меньше чем Минск имеют свои балансы интересов и нуждаются в гарантиях безопасности.

Кроме того, через акваторию Черного моря заинтересованность в участии в решении вопросов безопасности региона также имеют Болгария, Турция и Грузия.

С учетом того, что пять из перечисленных стран являются членами ЕС, то заинтересованность в решении судьбы Украины наверняка проявляет и Евросоюз. Впрочем, этого с глобуса РБ не видно, да и известные особенности белорусского чиновничества существенно укорачивают дальность видимого горизонта.