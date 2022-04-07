Лукашенко и Макей стоят у разбитого корыта, глядя в сторону Стамбула

Лукашенко и Макей наконец-то осознали, что полностью отрезаны от какого-либо участия в политических процессах, происходящих за забором синеокой, и теперь пытаются восстановить статус-кво переговорной державы.

"Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - заявил сегодня Лукашенко.

"Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война - за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - совсем расстроился пенсионер.

"Стамбул - это давление запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси. По замыслу я вам сказал: они в одну корзину нас сложили с Россией и решили заодно разобраться. Ну какая миротворческая площадка (из Беларуси – ред.), надо, к примеру, в Стамбуле, в стране НАТО", - возмущался Лукашенко, мнение которого внезапно перестало волновать страны, окружающие по периметру синеокою.

Глава РБ Владимир Макей после заседания Совбеза рассказал госпрессе, какие шаги предпринимаются, чтобы вернуть Минску былой авторитет.

"Мы высказывали эту позицию и ранее, доводили до всех сторон. Доводили эту позицию и в последние дни до ряда наших партнеров", - сказал Макей.

"Мы считаем, что неважно, где будет проходить в конечном итоге заключительная встреча. Но то, что Лукашенко должен участвовать в этих переговорах, это наше однозначное мнение… Мы убеждены, что интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены не только в отношении Украины и России, но и Беларуси как одного из трех славянских народов", - добавил глава МИД РБ.