Головченко: Беларусь не ищет путей на Запад

Беларусь не ищет путей на Запад, заявил сегодня премьер РБ Роман Головченко на представлении нового главы МИД Сергея Алейника.

"Беларусь не ищет путей назад, но готова дружить", - сказал Головченко.

Он также сказал, что считает необходимым временно сократить количество подразделений МИД, занимающихся Западом, поручив МИДу найти «сбалансированный подход на наших восточном и западном направлениях».

Головченко заявил что экономический блицкриг Запада не удался, а Беларусь успешно проходит самый опасный период.

По словам премьера, для режима Лукашенко нет недружественных стран, но есть недружественные власти в таких странах.

Головченко также высказался за скорейшее вступление Беларуси в ШОС.