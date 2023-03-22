Лукашенко: Запад сам объединил Россию и Китай, а теперь бесится

Запад сам сделал всё для объединения Китая с Россией, а потому и бесится из-за визита товарища Си в Москву, заявил сегодня Лукашенко.

"Ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали, как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную, космическую, ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее и уже, считайте, первую страну Китай. Поэтому и бесятся", - сказал Лукашенко в Хатыни.