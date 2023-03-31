Последнее обновление: 31.03.2023 15:24

Лукашенко предложил безусловное перемирие с условиями

Лукашенко, обращаясь с посланием к парламенту и народу, предложил Украине, США и Западу согласится на перемирие без предварительных условий, но с условиями.

В качестве условий он назвал перемирие «без права сторон на переброску и перегруппировку военных», «без права переброски оружия и боеприпасов».

При этом он предлагает наделить Россию правом в случае нарушения двух перечисленных выше условий «задействовать всю свою военную мощь, включая фосфорные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном, если будет замечено передвижение (оружия) через границу (Украины с ЕС)».

Украине такого права Лукашенко не предложил. Но он также заявил, что, если руководство России поймет, что ситуация угрожает распадом страны, то будет применено самое страшное оружие».

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