Беларусь исполнила бюджет 2021 года с дефицитом в 600 млн. рублей

Беларусь исполнила республиканский бюджет с дефицитом 0,6 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Доходы бюджета составили 28,0 млрд. рублей, расходы республиканского бюджета составили 28,6 млрд. рублей (95,7% уточненного годового плана).

Бюджет сектора государственного управления в 2021 году исполнен с профицитом 0,9 млрд. рублей.

Доходы бюджета сектора государственного управления в 2021 году сложились в сумме 65,0 млрд. рублей, расходы - 64,1 млрд. рублей (97,0% уточненного годового плана).

Поступление НДС составило 14,9 млрд. рублей (100,4% плана). Налога на прибыль поступило 5,1 млрд. рублей (102,9%). Акцизы поступили в сумме 3,7 млрд. рублей (100,6%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 5,1 млрд. рублей (102,7%). По состоянию на 1 января 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 200,7 млн. рублей.

На общегосударственную деятельность направлено 11,4 млрд. рублей (91,2%), на финансирование национальной экономики – 6,8 млрд. рублей (95,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 21,2 млрд. рублей (98,2%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 19,6 млрд. рублей (102,5%), расходы - 19,2 млрд. рублей (99,5%). Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,4 млрд. рублей.