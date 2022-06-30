Беларусь за 5 месяцев 2022 года исполнила бюджет с дефицитом в 1 млрд. рублей

Дефицит бюджета Беларуси за 5 месяцев 2022 года сложился в размере 1 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Доходы республиканского бюджета за отчетный период составили 11 млрд. рублей или 38,5% уточненного годового плана, расходы составили 12 млрд. рублей или 36,5%.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2022 года сложились в сумме 27,3 млрд. рублей или 40,2% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 6,5 млрд. рублей, или 40,4 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,5 млрд. рублей, или 30,6 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 1,7 млрд. рублей, или 47,8 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд. рублей, или 26,2 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 июня 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 248,1 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2022 года составили 27,5 млрд. рублей, или 38,2 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,7 млрд. рублей (31,6 процента), на финансирование национальной экономики – 3,1 млрд. рублей (44,7 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 8,7 млрд. рублей (38,3 процента).

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-май 2022 года сложился в сумме 0,2 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 8,7 млрд. рублей, или 40,6 процента утвержденного годового плана, расходы - 8,4 млрд. рублей, или 39,8 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд. рублей.