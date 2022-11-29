Проект бюджета Беларуси на 2023 год содержит рост расходов на силовиков и пропаганду

Проект республиканского бюджета Беларуси на 2023 год предусматривает увеличение расходов на национальную оборону, силовые органы и государственные СМИ, траты на образование и здравоохранение также вырастут, но не так сильно.

Республиканский бюджет на 2023 сверстан с дефицитом 3,17 млрд рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне почти 36,54 млрд рублей, а доходы — 33,36 млрд рублей, пишет Reform.by.

В сравнении с 2022 годом в проекте бюджета расходы увеличены на 5,9 млрд рублей, а доходы — на 5,53 млрд рублей. Размер дефицита увеличен на 330 млн рублей.

Проектом предусмотрены также расходы на финансирование государственной инвестиционной программы в размере 806,28 млн рублей. В эту сумму не входят средства резервного фонда президента, дорожного фонда и средства на сохранение и расширение сельскохозяйственных земель.

Трансфер из республиканского бюджета в бюджет ФСЗН составил 1,93 млрд рублей, в том числе на выплату пенсий госслужащим, военным и другим категориям лиц — 1,325 млрд рублей. Бюджет Минска передаст в республиканский 1,766 млрд рублей.

Размер государственного целевого бюджетного фонда национального развития установлен в размере без малого 167,5 млн рублей, дорожный фонд должен быть сформирован в размере 529,1 млн рублей.

Лимит внутреннего долга утвержден в размере 19,2 млрд рублей (+6,4 млрд рублей к бюджету-2022), внутреннего долга гарантированного Республикой Беларусь — 8,8 млрд рублей (+4,5 млрд рублей). Лимит внешнего долга установлен в размере 20,2 млрд долларов, а гарантированного Беларусью внешнего долга — 2,3 млрд долларов. Лимит внешнего госдолга в сравнении с 2022 годом уменьшен на 1,3 млрд долларов, а гарантированного внешнего долга — увеличен на 0,1 млрд долларов.

Резервный фонд президента будет сформирована в размере 664,14 млн рублей, в том числе сверх размера, определенного бюджетным кодексом — 394,14 млн рублей. В сравнении с бюджетом-2022 президентский фонд уменьшен на 505 млн рублей.

Резервные фонды в региональных бюджетах составят 259,38 млн рублей.

В структуре доходов бюджета предполагается, что налоговые доходы составят 22,37 млрд рублей, в том числе налоги на доходы и прибыль — 1,73 млрд рублей, налоги на товары — 16,38 млрд рублей (13,486 млрд рублей НДС и 2,178 млрд рублей акцизов), доходы от внешнеэкономической деятельности — 3,65 млрд рублей. В сравнении с бюджетом 2022 года в проекте незначительно снижены план поступления налогов на доходы и прибыль, поступление от налогов на товары наоборот увеличены на 380 млн рублей, план доходов от внешнеэкономической деятельности уменьшен на 850 млн рублей.

На долю неналоговых доходов бюджета придется 3,735 млрд рублей, в том числе 2,15 млрд рублей средства от использования госимущества, а 750,3 млн рублей — доходы от приносящей их деятельности. План поступлений неналоговых доходов в проекте бюджета на 2023 год увеличен в сравнении с текущим годом более чем на 740 млн рублей.

Доходы от штрафов и удержаний предполагается запланировать на уровне 191,7 млн рублей. Предполагаются, что они вырастут в сравнении с планом на 2022 год на 57 млн рублей.

В проекте бюджета также заложено 7,257 млрд рублей безвозмездных поступлений, в том числе 5,43 млрд рублей — от иностранных государств. Данная статья доходов значительно увеличена в сравнении с бюджетом-2022. Она выросла на 5 млрд рублей, за счет увеличения на 4,55 млрд рублей поступлений от иностранных государств.

Расходы на общегосударственную деятельность запланированы на уровне 17,887 млрд рублей, в том числе на госорганы общего назначения будет потрачено 1,05 млрд рублей, на обслуживание госдолга — 4,075 млрд рублей (960 млн рублей на обслуживание внутреннего долга и 3,1 млрд рублей — внешнего долга). Сумма расходов на общегосударственную деятельность в проекте увеличена на 2,3 млрд рублей, в том числе на обслуживание госдолга — на 550 млн рублей.

На национальную оборону планируется потратить 2,77 млрд рублей, в том числе на оборону и вооруженные силы — 2,635 млрд рублей, а на обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации — 110,5 млн рублей. В сравнении с бюджетом-2022 оборонные расходы увеличиваются на 960 млн рублей, в том числе на вооруженные силы — на 930 млн рублей.

Расходы на силовые структуры, то есть на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности, согласно проекту, составят 4,07 млрд рублей, или на 926 млн рублей больше, чем в бюджете-2022, в том числе:

на органы внутренних дел — 1,49 млрд рублей (+340 млн рублей),

на прокуратуру — 144,16 млн рублей (+34 млн рублей),

на органы погранслужбы — 391,06 млн рублей (+90 млн рублей),

органы уголовно-исполнительной системы — 347,87 млн рублей (+74 млн рублей),

органы госбезопасности — 334,6 млн рублей (+93 млн рублей),

органы судебной власти — 231,28 млн рублей (+53 млн рублей),

таможню — 215,04 млн рублей (+42 млн рублей),

органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям 445,6 млн рублей (+98 млн рублей).

Расходы на национальную экономику в проекте бюджета определены в 4,66 млрд рублей, или на 860 млн рублей в сравнении с законом о бюджете-2022, в том числе:

на сельское и рыбное хозяйства — 867,18 млн рублей (+125 млн рублей),

на лесное хозяйство — 287,34 млн рублей (+37 млн рублей),

на промышленность, строительство и архитектуру — 1,795 млрд рублей (+350 млн рублей),

на транспорт — 228,5 млн рублей (+48 млн рублей),

на дорожное хозяйство — 1,017 млрд рублей (+227 млн рублей),

на связь — 75,58 млн рублей (+9,3 млн рублей),

на топливо и энергетику — 267,5 млн рублей (+60 млн рублей).

На охрану окружающей среды в проекте заложено 138,3 млн рублей, на ЖКХ — 6,7 млн рублей.

Расходы на здравоохранение составят 2,1 млрд рублей, в том числе на медпомощь населению 872,1 млн рублей. В сравнении с 2022 годом они увеличены на 230 млн рублей, в том числе на медпомощь населению — на 110 млн рублей.

В республиканском бюджете запланировано на образование 1,635 млрд рублей, в том числе на высшее — 1,2 млрд рублей. Расходы на образование увеличиваются на 170 млн рублей. Надо отметить, что расходы на здравоохранение и образование в значительной степени финансируются из местных бюджетов.

Расходы на физкультуру, спорт, культуру и СМИ запланированы в размере 624,3 млн рублей, в том числе на СМИ — 162,4 млн рублей, на физкультуру и спорт — 273,85 млн рублей, а на культуру — 182,07 млн рублей. Расходы на СМИ увеличиваются на 11 млн рублей, на культуру — на 26 млн рублей, а на физкультуру и спорт — на 38 млн рублей. ОНТ получит 4,66 млн рублей, СТВ — 3,84 млн рублей, Белтелерадиокомпания — 120,3 млн рублей.

Республиканский бюджет потратит на социальную политику 2,64 млрд рублей, или на 330 млн больше, чем было запланировано в бюджете-2022.

Доходы внебюджетного Фонда социальной защиты населения запланированы в размере 25,22 млрд рублей, а расходы — 24,685 млрд рублей.