Дефицитный бюджет Беларуси на 2024 год предусматривает рост военных расходов на треть

Одобренный двумя палатами парламента РБ проект бюджета на 2024 год сверстан с дефицитом в размере 4,751 млрд рублей, в то время как бюджет на текущий год был принят с дефицитом 3,174 млрд. рублей.

Доходы бюджета предусматриваются в объеме 39,906 млрд. рублей, расходы — 44,657 млрд. рублей.

Расходы на национальную оборону вырастут на 29% и запланированы в сумме 3,58 млрд., в том числе 3,41 млрд. рублей – на финансирование армии.

Расходы на содержание силового блока в 2024 году вырастут 14,7% и составят 4,67 млрд. рублей, в частности на содержание органов внутренних дел будет потрачено 1,76 млрд (+18,1%), погранслужбу — 473 млн (+21%), уголовно-исполнительную систему — 394 млн (+13%), госбезопасность — 393 млн (+17%), прокуратуру — 162 млн (+13%).