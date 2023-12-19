В Беларуси меняются правила проведения лотерей

Лукашенко указом №388 от 18 декабря 2023 года внес изменения в правила проведения лотерей в целях «повышения эффективности лотерейной деятельности и уровня защиты интересов участников лотерей», говорится в официальном комментарии к указу.

Документом, в частности, увеличен максимальный размер разыгрываемого призового фонда с действующих 50% до 95% от общего объема реализованных лотерейных билетов.

Указом предусмотрен новый (по способу проведения) вид лотереи - лотерея, проводимая путем как реализации (приобретения) лотерейного билета, так и приема лотерейной ставки. Вводится также обязанность для организаторов лотерей открывать текущие банковские счета со специальным режимом функционирования для обеспечения выполнения своих обязательств по выдаче выигрышей, а также определен порядок ведения этих счетов.