Бюджет Беларуси во II квартале 2024 года исполнен с дефицитом

В II квартале 2024 года консолидированный республиканский бюджет Беларуси был исполнен с дефицитом, сообщает Нацбанк Беларуси в своем отчете.

«Наблюдалось смягчение бюджетной политики вследствие опережающих темпов роста расходов консолидированного бюджета по сравнению с доходами», - говорится в отчете.

Регулятор не публикует финансовые показатели, поскольку власти не раскрывают реальные данные о текущих расходах и доходах бюджета, однако, согласно опубликованному в отчете графику, дефицит бюджета во II квартале составил порядка 1% к ВВП.

ВВП Беларуси во втором квартале 2024 года составил порядка 60,7 млрд. рублей.