В Беларуси подписан закон о бюджете Беларуси на 2024 год

Лукашенко подписал закон о бюджете на 2024 год, предусматривающем дефицит в сумме 4,75 млрд. рублей.

"Утвердить республиканский бюджет на 2024 год по расходам в сумме 44 657 435 817 рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 39 906 350 636 рублей. Установить размер дефицита республиканского бюджета на 2024 год в сумме 4 751 085 181 рубля и источники его финансирования", - говорится в законе.

Бюджетом установлен лимит внешнего государственного долга в размере $19 млрд и лимит внешнего долга, гарантированного государством, в размере $2,5 млрд.