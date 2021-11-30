Власти РБ за 10 месяцев 2021 года исполнили бюджет с профицитом в 0,3 млрд. рублей

Белорусские власти за 10 месяцев 2021 года исполнили республиканский бюджет с профицитом в размере 0,3 млрд. рублей, сообщил Минфин РБ

Доходы республиканского бюджета составили 23,2 млрд. рублей (95,8% уточненного годового плана), расходы - 22,9 млрд. рублей (75,2% уточненного годового плана).

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2021 года сложились в сумме 54,0 млрд. рублей (90,7% уточненного годового плана).

Поступление НДС составило 12,9 млрд. рублей, или 91,2 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 4,2 млрд. рублей, или 117,2 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,9 млрд. рублей, или 85,2 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,1 млрд. рублей, или 100,9 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 ноября 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 257,7 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2021 года составили 51,5 млрд. рублей (78,4% уточненного годового плана).

На общегосударственную деятельность направлено 9,2 млрд. рублей (69,3 процента), на финансирование национальной экономики – 5,3 млрд. рублей (73,6 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 16,9 млрд. рублей (80,9 процента).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2021 года сложился в сумме 2,5 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 16,0 млрд. рублей (83,5% утвержденного годового плана), расходы - 15,7 млрд. рублей (83,4% плана).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд. рублей.