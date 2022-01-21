Власти Беларуси потратят на референдум 20 млн. рублей

Конституционный референдум обойдется налогоплательщикам в 20 млн. рублей, сообщил сегодня глава ЦИК РБ Игорь Карпенко.

В бюджете на эти цели заложено 33,974 млн. рублей. Карпенко также озвучил график «скоростного» формирования участковых комиссий.

"До 22 января мы должны завершить выдвижение представителей в составы территориальных комиссий, до 25-го - утвердить составы комиссий. Образование участков для голосования - не позднее 1 февраля, выдвижение представителей в состав участковых комиссий по референдуму - не позднее 3 февраля. Не позднее чем за 20 дней до проведения референдума - не позднее 6 февраля - мы должны сформировать участковые комиссии", - сообщил сегодня глава ЦИК РБ.