ЦИК Беларуси повысил число голосовавших за поправки в Конституцию сразу 2266 базисных пункта

ЦИК Беларуси утвердил итоги референдума по внесению поправок в Конституцию, резко увеличив число проголосовавших за принятие поправок о сравнению с предварительными данными.

На следующий день после референдума ЦИК РБ сообщил, что по предварительным данным за поправки проголосовали 65,2%.

Как правило, предварительные и окончательные данные не сильно отличаются друг друга. Но, видимо, белорусские власти посчитали 65%-ю поддержку недостаточной и резко взвинтили показатели.

Сегодня ЦИК Беларуси озвучил окончательную цифру – «за» высказались 82,86% избирателей. Инфляция, однако…