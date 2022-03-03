Последнее обновление: 03.03.2022 13:36

ЦИК Беларуси повысил число голосовавших за поправки в Конституцию сразу 2266 базисных пункта

ЦИК Беларуси утвердил итоги референдума по внесению поправок в Конституцию, резко увеличив число проголосовавших за принятие поправок о сравнению с предварительными данными.

На следующий день после референдума ЦИК РБ сообщил, что по предварительным данным за поправки проголосовали 65,2%.

Как правило, предварительные и окончательные данные не сильно отличаются друг друга. Но, видимо, белорусские власти посчитали 65%-ю поддержку недостаточной и резко взвинтили показатели.

Сегодня ЦИК Беларуси озвучил окончательную цифру – «за» высказались 82,86% избирателей. Инфляция, однако…

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