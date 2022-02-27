Последнее обновление: 27.02.2022 14:49

В Беларуси резко выросли очереди на участках для голосования

В Минске к 14 часам воскресенья 27 февраля на участках для голосования резко выросли очереди желающих высказать свое отношение к предложенным властями поправкам в Конституцию страну.

Об этом свидетельствуют многочисленные фотофакты в социальных сетях

На некоторых участках, несмотря на полтора года борьбы с «экстремизмом», пришедшие проголосовать на референдуме высказывают свое отношение к происходящим событиям скандированием «Нет войне».

Впечатляет и число силовиков, десантированных в районах участков для голосования незадолго до указанного выше времени. Количество техники, колючая проволока, заграждения в районе завода «Атлант» (Замок) возвращает Минск в осень 2020 года.

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