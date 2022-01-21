Последнее обновление: 21.01.2022 14:26

Демсилы Беларуси призвали не признавать право Лукашенко на проведение референдума

Демократические силы Беларуси направили совместное обращение в ОБСЕ и лидерам ЕС, США, Великобритании, призывая выступить с официальными заявлениями о непризнании за Лукашенко права на проведение референдума.

«Это лишит референдум какой-либо политической и юридической значимости, перечеркнет планы режима на восстановление утраченной легитимности», - говорится в сообщении пресс-службы Светлана Тихановской.

Демсилы также призывают предупредить, что «в случае продолжения репрессий в отношении беларусов, которые не поддерживают имитационный «референдум», против режима Лукашенко будут применены дальнейшие консолидированные санкции».

Кроме того, лидеров демократических стран просят еще раз «публично поддержать требования беларусского народа о том, что единственным устойчивым выходом из кризиса в Беларуси является освобождение политзаключённых и проведение новых досрочных президентских выборов под международным наблюдением».

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