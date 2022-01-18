Последнее обновление: 18.01.2022 11:53

Команда Виктора Бабарико назвала конституционный референдум нежелательным

Штаб и команда Виктора Бабарико утверждают, что выносимые на референдум конституционные изменения не способствуют развитию и демократизации политической системы и не отвечают общественному запросу.

Мнение команды экс-главы Белгазпромбанка о целесообразности конституционной реформы и возможного референдума по поправкам в Конституцию распространила пресс-служба штаба.

«Изменения (в Конституцию – ред.) носят идеологический и формальный характер, не учитывают мнения значительного числа беларусов и, как следствие, не способствуют разрешению текущего внутреннего политического кризиса», - также сказано в сообщении. – «В краткосрочной перспективе принятие предложенных изменений фактически замораживает сложившуюся в Беларуси ситуацию, а в среднесрочной – создаёт опасные предпосылки для возникновения двоевластия».

«Таким образом, проведение предлагаемой конституционной реформы является нежелательным», - резюмирует штаб Бабарико.

В штабе также считают, что на голосование следует вынести альтернативные проекты поправок в Конституцию, которые предлагают различные политические силы.

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