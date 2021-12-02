Последнее обновление: 02.12.2021 13:31

Лукашенко задумался о необходимости референдума

Лукашенко в очередной раз поставил под сомнение необходимость референдума по поправкам в Конституцию Беларуси, допустив возможность его отмены или переноса на неопределенный срок в случае «войны».

В интервью РИА Новости Лукашенко сказал, что референдум может пройти в 20-х числах февраля 2022 года, если "не начнется война".

"… в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей Конституции, вынесем на референдум, будет вынесена Конституция на референдум. <...> Да, я об этом недавно сказал, что мы будем идти по этому графику. И обязательно проведем референдум. Но если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести", — сказал Лукашенко.

"Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну», - также сказал Лукашенко.

Проект поправок в Конституцию власти планируют опубликовать в середине декабря.

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