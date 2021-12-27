Последнее обновление: 27.12.2021 17:24

Власти опубликовали проект поправок в конституцию Беларуси

Белорусские власти обнародовали проект поправок в Конституцию для последующего всенародного обсуждения.

Согласно тексту, опубликованному на сайте Национального центра правовой информации, одно и то же лицо не сможет занимать пост президента республики больше двух сроков. При этом, президент по истечении срока полномочий может стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Предполагается запрет на финансирование выборов в республике иностранными государствами, гражданами и организациями.

Всебелорусское собрание станет высшим представительным органом. Оно же сможет смещать президента в случае нарушения им конституции или совершения госизмены; вводить чрезвычайное или военное положение в случае бездействия президента; разрешать отправлять военных за пределы страны.

Документ исключает возможность военной агрессии с территории республики.

Срок полномочий парламента увеличен до пяти лет, выборы палат назначаются не позднее трех месяцев до единого дня голосования.

Назначение премьера будет осуществляться президентом при условии предварительного согласия нижней палаты.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации по электронной почте sbor@ncpi.gov.by; в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция», а также через сайт Национального центра правовой информации.

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