Лукашенко прочитал последний вариант поправок в Конституцию

Лукашенко утверждает, что получил и прочитал последний вариант поправок в Конституцию, который планируется вынести на референдум в феврале 2022 года.

«Я получил последний вариант Конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны», - сказал Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта поправок.

По его словам, острыми и важными вопросами являются роль Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие.

Изменения в проект поправок никак не сказываются на постоянстве тезисов самого пенсионера.

"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес. Это одна из фундаментальных вещей - сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон", - сказал Лукашенко.

«Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на Конституционную комиссию», - заключил он.

Первое совещание с рабочей группой по доработке проекта поправок Лукашенко провел 21 октября. Состав группы хорошо говорит о постановочном характере затеянного конституционного процесса: глава администрации Игорь Сергеенко, Наталья Кочанова, замгоссекретаря Совбеза Александр Рахманов, руководитель аппарата Совмина Константин Бурак, зампред Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, глава Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник Александр Косинец и доктор педагогических наук Александр Радьков.