Последнее обновление: 28.09.2021 16:03

Лукашенко отвел месяц на доработку поправок в конституцию

На доработку проекта поправок в Конституцию членам комиссии отведен еще один месяц, сообщила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

"На доработку дан месяц. Причем было внесено предложение доработать конституцию и те нормы, по которым разошлись позиции, более узким кругом. Но в целом Конституционная комиссия пришла к единому мнению. На рассмотрение были вынесены только некоторые спорные аспекты. А основные - те, что сегодня были предложены Лукашенко, - были поддержаны всеми членами нашей Конституционной комиссии", - утверждает Кочанова.

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