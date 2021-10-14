Кочанова: Полномочия Всебелорусского народного собрания пока не определены

Окончательное решение по обновленным полномочиям Всебелорусского народного собрания и его делегатам пока не принято, работа над данными вопросами продолжается.

Об этом в четверг сообщила спикер верхней палаты парламента РБ Наталья Кочанова, передает ТАСС.

"Кто будет являться делегатом Всебелорусского народного собрания, какие полномочия, сейчас эти вопросы все дорабатываются", - сообщила Кочанова.

По ее словам, ВНС планируется посвятить целый раздел в обновленной конституции.

"Мы видим, что такая форма должна быть в нашей стране, которая позволит не просто иметь совещательный, такой рекомендательный характер, как было до этого, когда мы рассматривали вопросы только социально экономического развития в большей степени. Сегодня речь идет о придании конституционной нормы Всебелорусскому народному собранию".

Кочанова также сообщила, что референдум по вопросу принятия обновленной Конституции планируется провести в конце февраля 2022 года.