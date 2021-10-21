Лукашенко обещает более «слабую» конституцию после референдума

Лукашенко утверждает, что после принятия поправок обновленная Конституция будет куда «слабее» нынешней.

"Если уже откровенно говорить, то нынешняя Конституция - это точно под президента. И лучшей Конституции, как они («беглые» оппозиционеры – ред.) мыслят, по их критериям, никакому президенту не надо. Эта конституция действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой конституции - это действительно так. И мы говорим, почему мы делали эту конституцию таким образом и под президента. Поэтому любая другая Конституция будет "слабее", читай, как они говорят, "демократичнее" нынешней", - заявил сеголня Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке поправок в конституцию.

Он также сказал, что несмотря на требование перераспределения полномочий Беларусь должна остаться президентской республикой.

"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес. Это одна из фундаментальных вещей - сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего основной закон", - говорит пенсионер.

Он в очередной раз упомянул, что проект поправок будет вынесен на всенародное обсуждение.

"Я буду с ними (рабочей группой – ред.) часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы. А потом, перед внесением на всенародное обсуждение того проекта, мы с вами в таком же составе соберемся. Комиссия не распускается, не исчезает. Она продолжает работать. Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет выноситься на референдум. Вот где юристы будут. А эта группа должна быть не только юристов. Эта должна быть группа специалистов, где должны быть и экономисты, и управленцы", - заключил он.

Референдум по новой редакции Конституции РБ состоится не позднее февраля 2022 года.