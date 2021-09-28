Лукашенко может войти в состав ВНС пожизненно

На текущий момент пока не выработаны единые подходы по трем основным блокам поправок в Конституцию Беларуси, заявил сегодня председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Первый блок - это состав и порядок формирования Всебелорусского народного собрания, отметил Миклашевич.

По его словам, большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также президент, прекративший исполнение полномочий, - пожизненно. Всего 585 членов. По поводу избрания других делегатов ВНС единых подходов не выработано.

Второй блок: не удалось прийти к одному решению по вопросу применения смертной казни. Комиссия признала пока нецелесообразно вносить изменения в статью 24, так как для этого требуется проведение специального референдума. "Вместе с тем некоторыми членами Конституционной комиссии предлагается отменить смертную казнь или изменить порядок ее применения", - отметил Петр Миклашевич.

Третий блок: поправки в статью 69 о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты. Конституционная комиссия признала целесообразным сохранить это конституционное положение. Вместе с тем некоторыми членами предлагается исключить это право.

"Данные вопросы требуют сегодня дополнительного всестороннего обсуждения", - резюмировал Петр Миклашевич.

Он отметил, что Конституционная комиссия предлагает изменить 53 статьи Основного закона, добавить 14 новых и исключить 3 статьи.