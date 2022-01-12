Польский дезертир заявил об убийстве более 240 мигрантов на границе с Беларусью

Дезертировавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка в Польше, сообщает Следственный комитет РБ.

«Со слов военнослужащего ему известно об убийстве более 240 человек», - говорится в сообщении.

В этой связи ведомство в рамках уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности (ст. 128, ч. 1 ст. 123, ч. 3 ст. 159 УК РБ) заявило о том, что инициирует сбор дополнительной информации о жертвах на границе.

«Следственный комитет Беларуси инициирует организацию сбора информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию», - подчеркивается в сообщении.

«….для установления объективных доказательств в Министерство иностранных дел направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана», - отмечается в сообщении.