Прокуратура Польши выдала ордер на арест сбежавшего в Беларусь дезертира

Прокуратура в Польше выдала ордер на арест военнослужащего Эмиля Чечко, сбежавшего в Беларусь, сообщил в понедельник замруководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.

Об этом сообщает РБ со ссылкой на телеканал TVN-24.

«Управление по военным делам Белостокско-Полноцкой районной прокуратуры <...> сегодня выдало ордер на арест подозреваемого Эмиля Чечко», — сказал он.

Вишенко пояснил, что выдача ордера на арест означает, что любые органы, такие как полиция или военная полиция, могут задержать разыскиваемое лицо и «поместить этого человека в следственный изолятор». При этом он добавил, что производство находится на слишком ранней стадии, чтобы рассматривать вопрос об экстрадиции.

Как сообщалось, Чечко в интервью белорусскому ТВ признался в убийствах беженцев на границе, а также сообщил об убийствах волонтеров, помогавших мигрантам. 21 декабря польская прокуратура обвинила Чечко в дезертирстве, а военная полиция возбудила против него уголовное дело.