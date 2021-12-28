Последнее обновление: 28.12.2021 11:49

Прокуратура Польши выдала ордер на арест сбежавшего в Беларусь дезертира

Прокуратура в Польше выдала ордер на арест военнослужащего Эмиля Чечко, сбежавшего в Беларусь, сообщил в понедельник замруководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.

Об этом сообщает РБ со ссылкой на телеканал TVN-24.

«Управление по военным делам Белостокско-Полноцкой районной прокуратуры <...> сегодня выдало ордер на арест подозреваемого Эмиля Чечко», — сказал он.

Вишенко пояснил, что выдача ордера на арест означает, что любые органы, такие как полиция или военная полиция, могут задержать разыскиваемое лицо и «поместить этого человека в следственный изолятор». При этом он добавил, что производство находится на слишком ранней стадии, чтобы рассматривать вопрос об экстрадиции.

Как сообщалось, Чечко в интервью белорусскому ТВ признался в убийствах беженцев на границе, а также сообщил об убийствах волонтеров, помогавших мигрантам. 21 декабря польская прокуратура обвинила Чечко в дезертирстве, а военная полиция возбудила против него уголовное дело.

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование