Прокуратура Польши предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Беларусь солдату

Польская районная прокуратура в городе Белосток выдала постановление о предъявлении обвинений сбежавшему в Беларусь военнослужащему и планирует объявить его в розыск.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба Окружной прокуратуры в Варшаве, передает ТАСС.

Обвинения предъявляются по возбужденному ранее уголовному делу по статье о дезертирстве. Военнослужащему грозит от одного до 10 лет лишения свободы.

"Это еще один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства", - сообщила прокурор Александра Скшиняж. По ее словам, теперь "действия прокуратуры будут направлены на розыск подозреваемого с целью осуществления с его участием процессуальных действий и привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление".