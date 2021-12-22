Беларусь и Польша не пускают представителей ООН в приграничную зону

Беларусь и Польша отказывают ООН в доступе в приграничный регион для ознакомления с положением оказавшихся там мигрантов.

Как заявила во вторник пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Лиз Тросселл, группе экспертов ООН, которая все же смогла отправиться в Польшу, было отказано в доступе к беженцам в пограничной зоне. Беларусь вовсе отказалась пропустить их на свою территорию.

Лиз Тросселл настаивает на том, чтобы обе страны "срочно разрешили эту ужасающую ситуацию в соответствии со своими обязательствами" по международному законодательству в области прав человека и беженцев.

Ссылаясь на беседы с несколькими десятками мигрантов, прибывшими в приграничный регион с августа по ноябрь, представительница УВКПЧ заявила о "катастрофическом" положении беженцев по обе стороны границы. Согласно их рассказам, им не хватает еды, чистой воды, часто нет крыши над головой, причем в условиях холодов. На белорусской территории мигранты, по их словам, подвергались "избиениям и угрозам со стороны силовиков", за еду и воду у них вымогали деньги.

"Мы призываем Беларусь провести полное расследование этих тревожных сообщений о насилии и жестоком обращении и немедленно положить конец подобной практике", - заявила Лиз Тросселл.