Последнее обновление: 29.12.2021 16:04

Бежавшего в Беларусь дезертира приговорили в Польше к шести месяцам тюрьмы

Бежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко приговорен в среду окружным судом города Ольштын к шестимесячному тюремному заключению за издевательства над собственной матерью.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

"Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств над матерью", - сообщил представитель суда. Эмилю Чечко также запрещено в течение одного года приближаться к матери на расстояние меньше 50 м.

Окружной суд Ольштына своим решением утвердил прежний приговор районного суда города Бартошице. Эпизод, вменяемый в вину Эмилю Чечко, произошел 7 мая, когда во время семейного скандала Чечко был задержан вызванным полицейским нарядом.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую сторону границы 16 декабря и попросил убежище в Беларуси якобы из-за своего несогласия с жесткой политикой Польши в отношении мигрантов.

Вооруженные силы Польши также обвиняют Чечко в дезертирстве, за что ему грозит военный трибунал.

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