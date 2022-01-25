Польша начала строительство заграждений на границе с Беларусью

Польша начала строить на границе с Беларусью стену высотой 5,5 метра, сообщила представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

Стоимость проекта оценивается в 353 млн евро. Предполагается, что стена длиной 186 километров будет построена до июня. С критикой возведения заграждений выступали правозащитники, требующие соблюдать европейское законодательство в области миграции, а также экологи, указывающие на необходимость защиты лесных массивов на границе двух стран, передает DW.

"Нашей целью является минимизация ущерба", - отметила Михальская и подчеркнула, что вырубка леса будет производиться в минимально возможных масштабах.

Власти в Варшаве решили построить заграждение на границе с Беларусью в 2021 году после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока, которых Минск ввозил в страну с целью дальнейшей переправки в ЕС.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что укрепление будет состоять из нескольких линий защиты и оснащено современными электронными устройствами, в частности датчиками движения и камерами дневного и ночного видения. Наверху будут закреплены рулоны колючей проволоки.

В начале ноября строительство аналогичных заграждений начала Литва. Возведение 500-километровой стены должно быть завершено к сентябрю 2022 года, Литва потратит на это 152 млн евро. Также на границе планируется установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдение.