Погранстража Польши сообщила об очередном военнослужащем

Польский солдат получил травму головы во время очередной попытки мигрантов из Беларуси прорваться через границу в Польшу.

Как сообщает Погранстража Польши, ночью 19 января на участке границы в Мельнике группа из 30 мигрантов из Беларуси силой пыталась прорваться на территорию Польши.

«В сторону польских патрулей были брошены камни, в результате чего военнослужащий Войска польского получил травмы головы и был госпитализирован», — сообщила Погранстража.

Отмечается, что мигрантам не удалось прорваться через границу.