Последнее обновление: 22.12.2021 08:54

Минэнерго РБ выдало лицензию на второй блок БелАЭС

Белорусские власти выдали лицензию на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС, сообщил во вторник Госатомнадзор Беларуси.

"Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии ГП "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока №2", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее, министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в ближайшее время будут завершены работы, необходимые для получения разрешения на загрузку ядерного топлива во второй энергоблок БелАЭС, оценив его готовность в 95%.

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