Последнее обновление: 29.11.2021 13:10

На БелАЭС началась предпусковая проверка 2-го энергоблока

На БелАЭС началась партнерская проверка Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

«Эксперты Московского центра ВАО АЭС приступили к предпусковой партнерской проверке второго энергоблока атомной станции», - говорится в сообщении.

«Работа экспертной группы организована по 14 направлениям: эксплуатация, инженерно-техническое обеспечение, радиационная защита, опыт эксплуатации, подготовка персонала, противопожарная защита и другим», - отметили в Минэнерго РБ

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