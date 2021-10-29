Последнее обновление: 29.10.2021 17:31

Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС

Повторная миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) завершила работу на площадке БелАЭС, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«В течении недели мы всесторонне рассмотрели мероприятия, выполненные белорусской стороной по рекомендациям и предложениям, полученным во время миссии OSART в 2019 году», - сообщил руководитель экспертной группы Юрий Мартыненко.

Визит экспертов прошел в рамках проекта технического сотрудничества «Повышение эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации». В составе миссии работали эксперты из Великобритании, Франции, Бельгии, России, Армении, Украины.

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