Последнее обновление: 20.09.2021 16:56

Готовность 2-го блока Белорусской АЭС составляет 90%

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич оценил готовность 2-блока Белорусской АЭС в «почти 90%».

На полях 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ чиновник сказал, что строительство БелАЭС находится на завершающей стадии.

«Готовность второго блока БелАЭС - почти 90 %. В настоящее время на нем проходит горячая обкатка реакторной установки. В этом году в активную зону реактора второго энергоблока БелАЭС загрузят ядерное топливо. Таким образом будет положено начало этапу физического пуска блока. Его ввод в промышленную эксплуатацию планируется в 2022 году», - говорится в сообщении Минэнерго РБ.

Каранкевич также провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которой была достигнута договоренность о том, что Беларусь до конца года примет две повторные миссии МАГАТЭ.

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