Siemens продолжает поставку турбин для Беларуси

Немецкая компания Siemens Energy продолжает выполнять контракт с белорусскими госкомпаниями на поставку 16 газовых турбин для местных ТЭЦ несмотря на то, что немецкий государственный банк KfW IPEX Bank вышел из финансирования проекта.

Поставка в Беларусь газовых турбин осуществляется в целях создания пиково-резервных мощностей на случай остановки Белорусской АЭС.

"В данный момент мы выполняем свои договорные обязательства, значительная часть машин произведена и готовится к отправке либо уже на месте", - сообщил в ответ на запрос DW пресс-секретарь компании Тим Проль-Герве.

Банк развития KfW IPEX Bank подтвердил появившуюся в последние дни в различных СМИ информацию о том, что он отказался предоставлять Минскэнерго кредит в 100 млн евро после того, как государственное экспортно-кредитное агентство Швеции (EKN) отказалось страховать сделку.

"Шведское EKN проинформировало нас о том, что оно отзывает покрытие экспортного финансирования. Это автоматически означает окончание нашего кредитного договора. До сих пор KfW IPEX Bank не осуществил никаких выплат в рамках этого договора, после окончания кредитного договора будущие выплаты уже невозможны", - сообщил заместитель пресс-секретаря банка Филипп Кильбасса.

Шведское госагентство вышло из проекта еще 26 мая в качестве реакции на осуществленную властями Беларуси 23 мая принудительную посадку в Минске самолета Ryanair с целью арестовать находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу.

"Отсутствуют предпосылки для того, чтобы оба проекта в Беларуси соответствовали бы требованиям защиты прав человека в соответствии с международными правовыми нормами", - заявило EKN.

Вторым упомянутым в этом заявлении проектом является поставка газовых турбин Siemens Energy госпредприятию "Брестэнерго". Эту сделку кредитует немецкий Commerzbank. На запрос DW его пресс-секретарь Бернд Ре (Bernd Reh) ответил: "Просим с пониманием отнестись к тому, что мы принципиально не высказываемся по поводу возможных или существующих кредитных договоренностей".

На вопрос о том, как на проекте сказался выход из него шведского госагентства, пресс-секретарь Siemens Energy Тим Проль-Герве ответил, что "решение EKN пока не имеет прямых последствий для наших обязательств, ведь клиентом и тем самым получателем кредита является белорусская энергетическая компания".

Издание задается вопросом, за счет каких средств осуществляется поставка турбин в Беларусь, и допускает, что Siemens Energy осуществляет поставки за счет собственных средств.

Однако, стоит напомнить, что еще 15 февраля 2021 года Евразийский банк развития (ЕАБР) и РУП «Минскэнерго» подписали кредитный договор на открытие долгосрочной кредитной линии в размере 101,2 млн евро для финансирования поставки основного энергетического оборудования по контракту с SIEMENS Energy AB в рамках проекта по строительству пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на ТЭЦ-5.

Для финансирования проекта ЕАБР привлек целевой кредит у консорциума ведущих германских банков, KFW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale. Кредит обеспечен страховкой шведского экспортно-кредитного агентства (EKN).

Выход EKN и KFW IPEX Bank из этой сделки вовсе не означает, что ЕАБР прекратил финансирование поставок, поскольку запросто мог перекрыть выпадающую сумму кредитами других банков.

Что касается поставок турбин на Брестэнерго, то финансирование этой поставки может осуществляться за счет кредита БелВЭБ (российский ВЭБ ) или БелПСБ (Сбербанк РФ).